Un percorso stradale per i piccoli.

E’ in corso a Olbia la settimana dell’educazione stradale per i bambini. Sono 700 i bambini che, questa settimana, in piazza Elena di Gallura, sono alle prese con segnali stradali e gimcane.

Pronti a diventare, tra qualche anno, dei bravi guidatori. La festa dell’educazione stradale, organizzata dalla polizia locale di Olbia, ha richiamato a raccolta numerosi bambini delle scuole primarie della città.

E tra giochi, prove di abilità, assieme agli agenti, i piccoli hanno potuto imparare, divertendosi, le regole della strada, proprio quelle che devono conoscere anche quando vanno in giro con i propri genitori.

“I bambini si stanno divertendo tantissimo, capiscono che sono qui per rispettare delle regole- afferma il comandante della polizia locale di Olbia, Giovanni Mannoni- Grazie a questo progetto avviciniamo i bambini alla divisa”.

I bambini hanno seguito con attenzione le divertenti lezioni sulle principali norme del Codice della strada eseguita dagli agenti della polizia locale. “Il progetto termina domani, è un progetto utile e allo stesso tempo divertente per loro. Grazie a questo progetto ci rendiamo conto di non essere indietro rispetto ad altri paesi europei per l’educazione stradale ” conclude il comandante della polizia locale Mannoni.

(Visited 51 times, 51 visits today)