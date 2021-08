Il Time in Jazz debutta con un emozionante concerto in mare aperto

Il concerto in mare del Time in Jazz.

Stelle (Isteddhos in sardo logudorese-berchiddese) è il titolo della trentaquattresima edizione di Time in Jazz, in programma dal 7 al 16 agosto a Berchidda e in altri centri del nord Sardegna.

Appuntamento immancabile del Festival Internazionale è la traversata marittima in musica a bordo della motonave Mega Express Three, in viaggio da Livorno a Golfo Aranci il 9 agosto, che ospiterà voci, ukulele e percussioni di Sara Magon e Clara Zucchetti, Le Due Nel Cappello: un duo brioso, con un repertorio ispirato alle musiche tradizionali dei più disparati angoli del mondo, che viaggia dalla musica strumentale dell’Est a quella dell’Ovest, passando attraverso la canzone della tradizione africana, cilena, ebraica e irachena.

“Per i fortunati passeggeri sarà un insolito e piacevole modo per iniziare la vacanza” Tra Sardinia Ferries e Time in Jazz c’è una partnership consolidata, che si rinnova per il sedicesimo anno consecutivo, per traghettare la musica in Sardegna. E non solo quella.

“L’appuntamento musicale di quest’anno sarà romantico, energico, delicato, poetico e divertente e accompagnerà i passeggeri nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e delle misure anti-contagio” afferma Cristina Pizzutti – Responsabile Marketing e Comunicazione.

