Delitto via Petta, in aula il video choc di Tony avvolto dalle fiamme

Le telecamere hanno ripreso la bestiale aggressione a Tony Cozzolino.

Sono immagini agghiaccianti quelle che sono state mostrate nell’aula della Coste d’assise di Sassari. Un’esecuzione mostruosa quella contro Tony Cozzolino, l’olbiese che viveva nelle palazzine di via Petta, diventato una torcia umana per mano di Davide Iannelli.

Nel video, registrato l’11 maggio del 2022, è presente l’imputato, il 48enne di origini napoletane accusato di aver bruciato vivo il suo vicino di casa e rivale, Toni Cozzolino. L’uomo è accusato di omicidio premeditato e aggravato dalla crudeltà.

Il filmato è stato ottenuto da una telecamera di sorveglianza che riprendeva la scena. Cinque testimoni, agenti del commissariato di Olbia che intervennero sul posto l’11 marzo del 2021, hanno poi rivissuto quegli attimi drammatici durante l’udienza, fornendo anche le prime attività investigative sul posto e l’arrivo di Iannelli in commissariato. La prossima udienza è stata fissata per il 18 luglio per sentire altri testimoni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui