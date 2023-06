La gentilezza di Veronica Lario, la ex di Berlusconi.

Una storia che lega Olbia ancora a Berlusconi. Questa volta, però, indirettamente, poiché è l’ex moglie del Cavaliere, Veronica Lario, ad aver aiutato la città e, in particolare, i più bisognosi che la abitano. Protagonista è ancora Antonio Tango, l’olbiese, conosciuto come il sindaco dei poveri, per il suo aiuto verso i più deboli.

L’operaio, qualche anno fa, era stato contattato da un profilo falso di una signora che lo segue nella pagina “Tango e le sue minchiate”. “Ha detto che voleva aiutare le mie famiglie”, racconta Antonio sui social. “All’inizio non l’ho ascoltata, ma piano piano ho imparato a conoscerla”. Tango conquista la fiducia della donna misteriosa, una cosa che avviene reciprocamente. “Un giorno mi chiama un signore di Olbia, che è il suo uomo di fiducia (rimasto anonimo ndr.) . Mi dice che mi doveva caricare la macchina e al mio arrivo ho trovato una marea di alimenti”. Una storia rimasta segreta fino ad oggi, poiché gli era stato imposto di non dire niente.

“Il giorno dopo ringrazio la signora e continuo a prendere confidenza”. La donna ha continuato ad aiutare Antonio per sostenere le famiglie di olbiesi in difficoltà. “Così un bel giorno, dopo tanti aiuti mi ha detto che è Veronica Lario. Mi è sceso un accidenti”, aggiunge Antonio Tango. L’olbiese si tenne il segreto per tanto tempo, ma ha deciso di rivelare tutto per fare le condoglianze all’ex moglie di Berlusconi. “Scrivo questo per far capire chi è questa famiglia – scrive -. Gente con un cuore unico e immenso. Ringrazio anche il signor M.C che mi ha dato l’onore di avvicinarmi a una donna che ha il cuore di Silvio. Condoglianze signora Veronica”.

