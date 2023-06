L’Agci in assemblea a Olbia sul futuro della cooperazione

L’incontro dell’Agci a Olbia.

A due anni di distanza dall’ultima stagione congressuale, che ha istituito il nuovo Territoriale Agci Gallura Nuoro, ci sarà a Olbia un incontro con la base sociale sulla attuale situazione delle Imprese Cooperative e Associazione per tracciare, insieme, le linee di sviluppo della cooperazione del futuro. Per questo l’incontro si terrà in una assemblea programmatica, il 16 Giugno 2023 dalle ore 9,30 ad Olbia, Jazz Hotel in Via degli Astronauti 2 (zona Aeroporto Costa Smeralda).

Le tematiche scelte si riassumono nel titolo “La Cooperazione del futuro: aperta, sostenibile, innovativa, inclusiva”. Parteciperanno ai lavori i vertici nazionali dell’AGCI, i colleghi dei Territoriali rappresentanti delle istituzioni regionali e locali. I lavori, coordinati dal Vice presidente nazionale, Sergio Cardia, inizieranno con una relazione introduttiva del Presidente AGCI Gallura Nuoro Michele Fiori cui seguiranno i saluti delle autorità ospiti:

Settimo Nizzi – Sindaco Città di Olbia

On. Giuseppe Fasolino – Assessore della Programmazione, Bilancio Regione Sardegna

On. Giuseppe Meloni – Commissione speciale riconoscimento principio di insularità RAS

Gianni Sarti – Presidente CIPNES Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna.

Sarà poi la volta degli esperti Luigi Pisu – Sportello Imprese AGCI Sardegna (Strumenti e Servizi finanziari), Giovanni Angelo Loi – Responsabile Regionale Pesca AGCI Agrital Sardegna.

Il cuore dell’evento sarà costituito dal dibattito con vari interventi da parte delle cooperative aderenti e altri ospiti del mondo associativo, imprenditoriale e sindacale. Le conclusioni saranno affidate al Presidente AGCI nazionale Giovanni Schiavone.

PROGRAMMA:

Coordina Sergio Cardia – Presidente AGCI Sardegna, Vicepresidente AGCI nazionale

Ore 09:30

Registrazione partecipanti

Ore 10:00

Relazione del Presidente Michele Fiori – AGCI Gallura Nuoro

Ore 10:15

Saluti degli ospiti

Settimo Nizzi – Sindaco Città di Olbia

Giuseppe Fasolino – Assessore della Programmazione, Bilancio Regione Sardegna

Giuseppe Meloni – Commissione speciale riconoscimento principio di insularità RAS

Gianni Sarti – Presidente CIPNES Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna

Ore 10:45

Luigi Pisu – Sportello Imprese AGCI Sardegna – Strumenti e Servizi

Ore 11:00

Giovanni Angelo Loi – Responsabile Regionale Pesca AGCI Agrital Sardegna

Ore 11:15

Dibattito: Interventi delle Cooperative

Ore 12:30

Giovanni Schiavone Presidente nazionale AGCI

Ore 13:00

*Lunch buffet

