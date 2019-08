Le previsioni metereologiche dei prossimi giorni.

Le temperature torneranno ad alzarsi. Secondo le previsioni meteo a partire da domani sera la colonnina di mercurio subirà un’impennata anche a Olbia e nelle zone interne della Gallura, arrivando ai 40 gradi.

Insomma, la tregua apparente del fine settimana sembra già destinata a finire e sono in arrivo altre giornate di caldo record. Anche dal punto di vista della prevenzione agli incendi il rischio resta alto. Se per il momento la mappa della Protezione civile regionale colora la zona della Gallura di giallo non è eslcuso che ci sarà un incremento dell’allerta incendi nelle prossime ore.

