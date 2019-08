Il furto avvenuto all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Gli inquirenti avrebbero sul posto trovato delle prove che potrebbero essere utili ad indentificare i ladri. In queste ore sono al setaccio anche le telecamere, che potrebbero aver inquadrato la fuga dei banditi. Per il resto a Cagliari resta lo sconcerto per il maxi furto che è stato messo a segno all’interno della farmacia dell’ospedale Santissima Trinità.

Ignoti sono entrati nella struttura domenica notte, forzando una porta antipanico e poi scassinando una seconda porta. Sapevano cosa rubare, questo è certo. Perchè una volta dentro il reparto di farmacia hanno mirato dritto ai costosissimi medicinali chemioterapici ed immunodepressivi.

Ogni confenzione di questi farmaci vale migliaia di euro. Facile capire, quindi, come si sia arrivati all’impressionante cifra di 600mila euro complessiva per il bottino. Indagano i carabinieri di Cagliari.

