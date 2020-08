Tragedia a Caprera, morta una 54enne durante un’immersione

La tragedia poco dopo mezzogiorno.

Tragedia durante un’immersione poco dopo mezzogiorno a Caprera quando una turista, Antonella Picello, 54enne di Padova, ha perso la vita.

Sul posto era subito intervenuta la Guardia costiera, ma per la 54enne non c’è stato nulla da fare. Al momento si sta ricostruendo la vicenda, ma è probabile che la donna sia stata colta da un malore appena immersa nelle acque vicino alla secca dei Monaci, anche se sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso.

