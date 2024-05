Titolo regionale per Morbiato, ciclista veneto-maddalenino

Paolo Morbiato, ciclista veneto-maddalenino, campione sardo categoria Master 1

Paolo Morbiato ciclista veneto ma maddalenino di adozione è un nuovo campione regionale di categoria Master 1. Da più di 7 anni gestisce il resort Med’oro è il portacolori della C.C. Acido Lattico orgoglio dell’amico nonché vice presidente Davide Achena. Dopo le ottime prove di inizio stagione si è aggiudicato il Trofeo “Sicurezza in bicicletta” valevole per i titoli Regionali di categoria amatoriale su strada, svoltosi domenica 28 Aprile ad Oristano organizzato dal locale Gruppo Sportivo Amatori presieduto da Carlo Spanu.

Oltre cento corridori sono partiti intorno alle 9.30 da viale Repubblica e si sono diretti verso Tramatza, Milis, Narbolia, Seneghe e Bonarcado, per poi scendere verso Milis, San Vero Milis, Solarussa, Siamaggiore e ancora Oristano, per un totale di circa 80 chilometri. Dopo la salita che portava a Bonarcado si formava un gruppo di testa di 15 corridori che col passare dei chilometri via via si è visto assottigliarsi sin quando rimanevano in testa i 6 corridori più forti. Mura (FancelloCicli), Pitzanti (SestuBike), Mascia (S.c Monteponi), Pisanu (C.C.AntonioManca), Calabrese (4MoriBike)e Paolo Morbiato (C.C.A.L.). È lui che con un allungo verso gli ultimi chilometri di gara si avvantaggiava sui rivali arrivando al traguardo in solitaria a braccia alzate. Vincendo oltre la gara anche il Titolo di Campione Sardo di categoria Master 1

