Fiera Nautica di Sardegna 2024: cosa si trova a Porto Rotondo

Imbarcazioni, intrattenimento e Made in Sardegna alla Fiera nautica a Porto Rotondo

Variegate le proposte della terza edizione della Fiera Nautica di Sardegna che si chiude domenica 5 maggio a Porto Rotondo. Passeggiando tra le banchine della Marina di Porto Rotondo, si possono visitare e provare molte delle 170 imbarcazioni presenti e si può accedere ai numerosi espositori a terra. I talk tematici, invece, danno l’opportunità di approcciare a diversi argomenti come il soccorso in mare, la nuova offerta di formazione universitaria, il turismo e l’industria nautica in Sardegna. Inoltre, il pubblico può assistere anche ad altri eventi, come gare di pesca, sfilate di moda, regate, intrattenimento folkloristico e musicale. La presenza di Insula Sardinia Marketing Quality World, invece, consente di fare esperienze enogastronomiche e di conoscere le realtà artigianali locali. L’ospitalità è garantita anche da ristoranti, bar e strutture ricettive.

Pasquale da San Pantaleo racconta l’elettronautica

Tra le numerose possibilità offerte dalla Fiera, c’è quella di entrare in contatto con agenzie di charter, produttori, distributori di accessori, operatori turistici e fornitori di servizi. Tra loro, è presente Pasquale Azara, titolare della Eclisse Elettronautica di San Pantaleo che si occupa di elettronautica. “Il nostro compito principale consiste nel montaggio di dissalatori, gruppi elettrogeni, zip wake e stabilizzatori”. Si tratta di elementi essenziali per le imbarcazioni. Come spiega Pasquale: “I dissalatori, impiegati per ricavare acqua dolce, si usano soprattutto quando la barca è in rada, per non rientrare in porto. I gruppi elettrogeni, invece, sono fondamentali per l’intero funzionamento della barca quando è in mare”. Gli altri due oggetti sono dei correttori di assetto, che servono a stabilizzare l’imbarcazione quando è in movimento. Quello del tecnico elettronico nautico, dunque, è un lavoro attualmente molto richiesto. Tuttavia, c’è carenza di manodopera: “Il settore nautico a Olbia è in espansione – conclude Pasquale – E il nostro è un mestiere che permette di lavorare tutto l’anno. Purtroppo, però, non c’è ricambio e ci sono serie difficoltà nel reperire ragazzi giovani che vogliano impararlo”.

I grandi marchi

La Fiera espone le migliori produzioni della cantieristica italiana, sarda e internazionale. Il pubblico e gli appassionati del mare possono avvicinarsi ai grandi marchi italiani leader nel settore nautico, come Azimut, Gruppo Ferretti, Sanlorenzo, Solaris. Ma possono anche entrare in contatto con importanti aziende straniere, come l’inglese Princess, produttrice di yacht di lusso e l’olandese Vanquish che, per la prima volta, mostra due suoi nuovi modelli. Molti altri ancora i nomi prestigiosi presenti. Presso le loro postazioni si può conoscere ed eventualmente acquistare o noleggiare un’imbarcazione. Inoltre, la presenza di stand tra cui Garmin, SAIM, Seakeeper e moltissimi altri, permette di trovare gli accessori più adatti per il proprio mezzo.

