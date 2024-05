I vincitori della terza edizione del Premio Costa Smeralda

Premiati a Porto Cervo i vincitori della terza edizione del Premio Letterario Costa Smeralda. La giuria, composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio, insieme al direttore artistico Stefano Salis si è pronunciata oggi 4 maggio. Nella Narrativa, il premio va a Evelina Santangelo con Il sentimento del mare, edito da Einaudi. L’autrice ha avuto la capacità di rendere il mare “lo spazio della narrazione, del conforto e dello stile”. Nella Saggistica ha vinto Maurizio Ferraris con Imparare a vivere, pubblicato da Laterza. Il Professore di filosofia “ha saputo rimettere in gioco convinzioni e certezze […]. E tutto sempre con una vena straordinaria di ironia”.

Gli altri importanti riconoscimenti

L’autrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett ha ottenuto il Premio Internazionale. Tra i suoi meriti, quello di sondare attraverso la giallistica il mancato riconoscimento del lavoro e del ruolo delle donne. Il Premio Cultura del Mediterraneo va a Mariasole Bianco, scienziata e divulgatrice, che da oltre dieci anni combatte per la conservazione del Mar Mediterraneo. Il Premio Speciale è stato ricevuto da Salmo, che secondo la giuria riesce con linguaggi contemporanei a trasportare la Sardegna nel mondo globalizzato. L’artista olbiese ha anche dichiarato di essere a lavoro per realizzare un documentario sulla Costa Smeralda.

La particolarità dei premi

Ogni categoria è stata rappresentata da una pietra naturale. La Narrativa dal basalto, la Saggistica dalla trachite, il Premio Internazionale dal granito, il Premio Cultura del Mediterraneo dal marmo e il Premio Speciale dal calcare. Ogni pietra, unica come l’autore che la riceve, rappresenta il solido legame con il territorio e i valori di solidità e resistenza al tempo. Le pietre sono state scolpite dallo scultore Giuseppe Sanna e, in comune, hanno una base in cristallo che richiama il colore della Costa Smeralda e ne simboleggia la cultura contemporanea.

