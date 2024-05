Con l’arrivo della primavera, molti motociclisti non vedono l’ora di tornare in sella alla propria moto e andare in giro tra verdi colline o strade costiere per godersi il bel tempo, un panorama mozzafiato e, soprattutto, quella sensazione unica che solo un viaggio su due ruote può dare. Tuttavia, ogni volta che ci si prepara per uscire con la propria moto è fondamentale accertarsi di avere una copertura assicurativa adeguata: un’assicurazione moto completa, infatti, non solo offre protezione finanziaria in caso di incidenti o danni, ma può anche garantire tranquillità e sicurezza durante le avventure primaverili per quanto riguarda tutti i possibili imprevisti che si possono incontrare durante il percorso.

L’importanza dell’assicurazione moto diventa evidente, infatti, quando si considerano i potenziali rischi che i motociclisti possono trovare sulla strada. Gli incidenti stradali sono sempre un rischio, soprattutto durante la stagione primaverile, quando le strade possono essere affollate e imprevedibili. Inoltre la primavera può portare condizioni meteorologiche variabili, come pioggia improvvisa o venti forti, che possono aumentare il rischio di incidenti. Chi fa un uso stagionale del mezzo, poi, e non ha provveduto ad un’adeguata manutenzione durante i mesi invernali, potrebbe incorrere in guasti o problematiche al motore e agli pneumatici.

Una polizza assicurativa completa per moto offre una serie di benefici e coperture aggiuntive che possono essere cruciali in tutte queste situazioni. Le garanzie accessorie coprono infatti una svariata serie di casistiche:

Garanzia Incendio e Furto. Questa copertura protegge la moto in caso di danni al veicolo provocati da furto, tentato furto, rapina o incendio.

Assistenza stradale. Molte polizze assicurative offrono assistenza stradale 24 ore su 24, cosa che può essere estremamente utile in caso di emergenze come guasti meccanici, forature o esaurimento del carburante. ConTe.it, ad esempio, offre due tipologie di pacchetti uno “Normal” che prevede il soccorso stradale con riparazioni sul posto e traino fino a due volte l’anno e ricerca e invio dei pezzi di ricambio, e uno “Plus” che aggiunge ai servizi del precedente le spese di albergo e prima colazione, rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio, veicolo sostitutivo in Italia e anticipo sia delle spese per la riparazione del veicolo che della causale penale.

Infortuni del conducente. È possibile aggiungere alla polizza anche la copertura per infortuni del conducente, valida per tutti i conducenti abilitati alla guida del veicolo. Questa garanzia copre per gli infortuni che provocano invalidità permanente o morte in caso di sinistro con o senza colpa e malore mentre ci si trova alla guida.

Quelle appena viste sono solo alcune delle garanzie accessorie messe a disposizione dalle assicurazioni per rendere la polizza moto il più completa possibile: scegliere l’assicurazione moto più adatta alle proprie esigenze, del resto, è fondamentale per garantire una guida sicura e protetta. Farlo con la giusta Assicurazione, tuttavia, è altrettanto importante e può fare la differenza in caso di necessità, ma viste le tante opzioni disponibili sul mercato la scelta potrebbe non essere così semplice. Se l’obiettivo è quello di trovare una realtà affidabile, che offra un buon equilibrio tra copertura completa e tariffe competitive, allora ConTe.it potrebbe essere una tra le soluzioni più valide sul mercato.

Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, un Servizio Clienti rapido ed efficiente e una vasta gamma di soluzioni personalizzate, ConTe.it si impegna a soddisfare le esigenze dei motociclisti in cerca di una copertura completa per le loro avventure primaverili in sella.

Per tutte le ragioni appena viste, quando si pianificano gite fuoriporta in moto, è fondamentale assicurarsi di avere una copertura assicurativa completa per proteggere sé stessi e la propria moto. ConTe.it offre soluzioni complete e affidabili per i motociclisti che cercano tranquillità e sicurezza sulla strada e vogliono godere a pieno del loro tempo in sella a una due ruote.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui