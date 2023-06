Gli cade addosso un masso di granito, ferito a La Maddalena

Paura a La Maddalena per un incidente.

Paura ad Abbatoggia, dove una persona è rimasta schiacciata da un masso di granito. L’incidente è avvenuto intorno alle 12:30 nella località di La Maddalena. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, con il personale sanitario del 118, con l’elisoccorso.

La squadra dei vigili del fuoco di La Maddalena ha provveduto ad estricare, con attrezzature specifiche, la vittima schiacciata da un masso di granito e ha dato assistenza al personale sanitario per stabilizzarla per essere poi elitrasportata all’ospedale. L’intervento è durato per circa due ore. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto presenti anche i carabinieri, la Capitaneria di porto di La Maddalena.

