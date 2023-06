Adiconsum interviene sulla tragedia del masso a La Maddalena

Adiconsum Sardegna interviene sulla tragedia avvenuta in una spiaggia a La Maddalena, dove un turista è morto schiacciato da un masso. Il decesso è avvenuto stamattina all’ospedale di Olbia dopo che ieri era stato colpito da una roccia caduta da un costone.

“In vista della stagione estiva è necessario svolgere una serie di controlli straordinari in tutte le spiagge della Sardegna- spiega il presidente Giorgio Vargiu -. Quelle che, per la loro conformazione, possono rappresentare un pericolo per i bagnanti“. Il turista lombardo 62enne si trovava in spiaggia a La Maddalena nella località Abbatoggia. Mentre era sdraiato sarebbe stata sua nipote di 8 anni a provocare la caduta di un grosso masso di granito. L’incidente si è verificato ieri, ma stamattina il cuore dell’uomo ha smesso di battere.

Non basta affiggere generici cartelli che informano gli utenti della possibilità di caduta massi o altri pericoli. Occorre intervenire con misure concrete per mettere in sicurezza le spiagge e incrementare la vigilanza sul territorio”.

“Le spiagge che non possono garantire adeguati livelli di sicurezza ai cittadini – conclude -, devono essere inoltre inibite al pubblico, al fine di evitare il ripetersi si tragedie simili”.

