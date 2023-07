La tragedia a Budoni.

Stamattina, un turista straniero di circa 50 anni è morto a Budoni mentre faceva jogging. La tragedia è avvenuta poco prima di mezzogiorno in via Ugo Foscolo, nel centro costiero gallurese.

I medici del servizio 118 sono stati immediatamente allertati e hanno effettuato numerosi tentativi di rianimazione mentre l’elisoccorso era in arrivo. Purtroppo, nonostante gli sforzi, per l’uomo non c’è stato niente da fare.

