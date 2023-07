Claudio Sechi terzo al mondiale Juniores Finn.

Claudio Sechi, giovane velista 18enne di Arzachena, nei giorni scorsi si è classificato terzo al mondiale Finn – Silver Cup – di vela Juniores, nella categoria under 19. Una passione che nasce da lontano: “Ho iniziato questo percorso all’età di 8 anni su un Optimist – afferma Sechi -. Poi all’età di 13 anni sono passato al Laser. A tutt’oggi mi alleno e gareggio sul Laser standard, e ho avuto la grandissima fortuna di partecipare alla Silver Cup Finn, concludendo la regata al terzo posto.

La passione della vela.

Il 18enne studia al liceo scientifico, dove è appena stato promosso alla classe quinta: “Da grande vorrei fare qualcosa che davvero mi piace – afferma Claudio -. Sono appassionato dello sport in generale, e sinceramente seguire dei ragazzi che vogliono migliorare in qualsiasi ambito sportivo non mi dispiacerebbe. Quindi per ora penso che mi iscriverò al corso di laurea in scienze motorie. Ma non sono del tutto sicuro. Ho ancora un anno di tempo per fare una scelta, ci ragionerò”.

Le idee sono più chiare in merito alla propria carriera da velista: “Mi piacerebbe tanto diventare un professionista. Ho dimostrato di avere delle potenzialità, ma per poterle sviluppare avrei bisogno di uno sponsor. Sono un 18enne che va a scuola e non voglio gravare sul bilancio familiare. I costi di una campagna olimpica, senza uno sponsor, sono troppo elevati per me. Se avessi uno sponsor sarebbe tutto più facile”.

Per i mondiali di ottobre serve uno sponsor.

Gli obiettivi sportivi non mancano, ma sono condizionati: “Sono in forma e voglio proseguire questa fase, dopo il piazzamento al mondiale under 19. A settembre parteciperò al Campionato italiano assoluto. Sogno di poter partecipare, a ottobre, anche al Mondiale under 21, ma senza uno sponsor non potrò farlo. Se qualcuno volesse farsi avanti per supportare la mia partecipazione al mondiale, potrebbe contattarmi all’email claudiosechi5@gmail.com o al numero di cellulare 3472734567“, annuncia Sechi. Fino ad allora il 18enne di Arzachena continuerà ad allenarsi giornalmente, per farsi trovare pronto.

Claudio oltre che appassionato di Vela, segue anche la Formula 1: “Osservo e studio le traiettorie delle monoposto della F1, e trovo che molte di queste, pur con le ovvie differenze, possano essere utilizzate anche nella vela. Virare perdendo meno velocità possibile credo sia un principio universale”.

Una spiccata personalità: “Per me non si dovrebbe avere un modello o “idolo” – afferma Sechi -. Ognuno in barca ha il proprio stile. Ma ovviamente, tutti, magari anche inconsciamente, finiamo per identificarci in qualche campione che poi seguiamo come modello. Io come punto di riferimento seguo il velista brasiliano Bruno Fontes, fisicamente siamo simili, e anche il mio stile di navigazione è simile al suo”

