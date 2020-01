Inutili i soccorsi.

Un 45enne è morto ieri sera per un attacco cardiaco in palestra dopo un’allenamento a Quartu.

Poco dopo le 21 l’uomo, al termine di alcuni esercizi in palestra è stato colpito da un infarto. Immediatamente soccorso dagli istruttori e dal gruppo con cui si stava allenando e poi dal 118 per il 45enne non c’è stato nulla da fare.

Sposato con 2 figli, il 45enne era uno sportivo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

