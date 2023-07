Calcio, nuovo organigramma, l’Arzachena “ripescata” in extremis?

Il titolo sportivo dell’Arzachena Academy Costa Smeralda permetterà un “ripescaggio”.

La tormentata estate del calcio ad Arzachena potrebbe avere avere l’epilogo migliore, se si guarda al ventaglio di soluzioni a disposizione della comunità locale per evitare la scomparsa del calcio nel comune e la rifondazione a partire dal gradino più basso del calcio.

Secondo indiscrezioni, sarebbe stato organizzato, infatti, un nuovo organigramma in seno alla “vecchia” Arzachena Academy. Questo permetterebbe di salvare il titolo sportivo della squadra non iscritta alla Serie D: col titolo sportivo in tasca, il nuovo presidente potrà chiedere alla FIGC-LND che la squadra venga iscritta a un campionato superiore alla Terza Categoria.

Difficilmente la squadra verrà iscritta all’Eccellenza, che se l’Ilvamaddalena fosse ripescata in Serie D resterebbe con 16 squadre. Per le categorie inferiori all’Eccellenza le possibilità sono molto più concrete.

In mattinata dovrebbero essere depositati tutti i documenti necessari presso la FIGC-LND Sardegna: giusto in tempo per rispettare i termini massimi stabiliti dalla federazione.

L’iniziativa comunale per non far morire il calcio ad Arzachena.

Tutta l’operazione si è sviluppata con un muro di omertà delle diverse parti coinvolte, rotto soltanto dalle celebrazioni, da parte di una parte della tifoseria biancoverde, di un nuovo presidente.

Se l’indiscrezione sarà confermata dai fatti, il bando comunale per la manifestazioni di interesse per fondare una nuova formazione di calcio di Arzachena da iscrivere alla Terza Categoria, a questo punto, potrebbe cadere nel vuoto, rimarcando una certa distanza – o per lo meno mancanza di dialogo – tra la vecchia dirigenza dell’Arzachena Academy Costa Smeralda e le stituzioni locali.

