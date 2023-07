A Telti il premio VaLentina agli imprenditori sardi amici della sostenibilità

Il premio VaLentina a Telti.

Il Comune di Telti ha adottato Valentina, la tartaruga terrestre che da qualche tempo appare sulla cartellonistica stradale del territorio, per invitare gli automobilisti all’utilizzo di una velocità moderata, evitando così di investire incolpevoli tartarughe che, sempre più frequentemente, si muovono sulle strade. L’immagine di Valentina accompagna tante iniziative comunali in ambito turistico con un obiettivo importante e ben definito: generare un miglioramento della qualità della vita dei residenti.

“La Terra è la risorsa più preziosa che le comunità condividono,” ha sottolineato l’assessore Matteo Sanna, responsabile di Spettacolo, Turismo, Commercio, Attività Produttive, Bilancio e Programmazione. “Gli sforzi compiuti quotidianamente dagli individui e dalle amministrazioni locali per proteggerla non sono solo necessari, ma stanno assumendo una rilevanza strategica per le comunità che hanno saputo cogliere le sfide di un nuovo concetto di sviluppo sostenibile ‘virtuoso’.”

In questo contesto, si inserisce il Premio VaLentina 2023, un importante riconoscimento riservato a quegli imprenditori, operanti in Sardegna, che meglio hanno espresso la capacità dell’impresa italiana di innovare, rinnovare e attivare le energie migliori del Paese per una così nobile causa.

“Il Premio Valentina, fin dalla sua prima edizione, vuole riconoscere la capacità di chi ha saputo portare avanti una crescita sostenibile, inclusiva e stabile, creando valore aggiunto anche per la comunità,” continua l’assessore, “L’amministrazione Comunale rende merito a coloro che hanno fatto dello sviluppo sostenibile parte integrante del proprio DNA imprenditoriale, predisponendo i processi, i sistemi e le risorse in modo da poter ridurre il proprio impatto ambientale e sociale.”

Il Premio Valentina 2023 è stato assegnato al Conte Luigi Donà dalle Rose, che nel 1964, insieme al fratello Nicolò, creò dal nulla Porto Rotondo, diventando pioniere del turismo isolano ben prima di realizzare il futuro borgo dei vip. Il Premio Valentina vuole riconoscere il grande impegno sulla sostenibilità ambientale e sottolinea la capacità di avere posto in essere una serie di iniziative a tutela delle tartarughe presenti all’interno del Consorzio.

Sabato 22 Luglio a Telti si terrà la Festa del grano e delle tradizioni locali “Lu caminu di lu tricu”. A margine del convegno organizzato all’interno del cortile della biblioteca comunale, intorno alle ore 20:00, il Conte Luigi Donà dalle Rose riceverà il premio Valentina.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui