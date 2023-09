Il nuovo gruppo consiliare di Golfo Aranci.

A Golfo Aranci nasce un nuovo gruppo consiliare. Lo hanno costituito i consiglieri comunali, Alessandra Feola, Giuseppe Langella e Luigi Romano. Si chiama “Adesso” e si baserà sul ”coinvolgimento attivo dei cittadini nella pianificazione delle politiche locali e nell’apertura di spazi di dialoso e partecipazione per tutte le persone interessate”.

“Siamo convinti che il futuro di Golfo Aranci debba essere costruito insieme alla collettività – fanno sapere – attraverso un processo partecipativo in cui ogni voce conta e ogni idea può contribuire al miglioramento del nostro comune. Abbiamo l’obiettivo di riprendere e completare il progetto di crescita avviato nei 10 anni precedenti, garantendo continuità agli sforzi già compiuti per rendere Golfo Aranci un comune virtuoso e un modello di sviluppo turistico e di qualità della vita”.

”Riteniamo che Golfo Aranci meriti il meglio e siamo determinati a fare tutto il possibile affinché ciò accada – spiegano -. Vogliamo sbloccare le energie positive di coloro che desiderano contribuire alla crescita del nostro paese, offrendo loro l’opportunità di esprimersi e ottenere risultati concreti. Abbiamo ascoltato le aspettative e le esigenze dei giovani, che rappresentano una nuova generazione con idee chiare e coraggiose. Dobbiamo rispondere rapidamente e in modo concreto alle loro richieste. Il nostro progetto guarda al futuro, ma si concentra anche sulle sfide che ci troviamo ad affrontare oggi”.

“Non possiamo ignorare le richieste delle imprese e dei cittadini, né ignorare che la mancanza di una chiara visione del futuro da parte dell’amministrazione ha lasciato la nostra comunità smarrita – aggiungono – Per questi motivi, il nostro gruppo non è solo un gruppo consiliare, ma una vera alternativa politica. Riteniamo fondamentale ridare slancio a tutte le iniziative che sono state congelate e che hanno contribuito alla crescita economica e sociale di Golfo Aranci. Abbiamo il coraggio di aprire il dialogo con i cittadini e coinvolgerli attivamente nel processo decisionale”.

”Vogliamo caratterizzare la nostra alternativa politica non solo attraverso le nostre proposte, ma anche attraverso il metodo utilizzato – concludono i consiglieri -. Vogliamo che le decisioni siano prese attraverso un confronto aperto e inclusivo, in cui tutti possano partecipare e sentirsi ascoltati. Non vogliamo che le decisioni vengano prese in stanze isolate dalla realtà, ma che siano il risultato di un processo democratico e partecipativo”.

