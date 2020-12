Il controllo al porto di Olbia

Continua l’intensa attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti dei carabinieri della sezione radiomobile di Olbia che dopo l’arresto di un giovane nella mattinata di ieri hanno eseguito una una seconda operazione nella tarda serata.

I militari durante alcuni controlli hanno tratto in arresto due ragazzi cagliaritani, entrambi incensurati. Le verifiche sono avvenute in via Isola Bianca, quando i due giovani, di 20 e 22 anni, erano in macchina con a bordo 610 grammi di marijuana ed un coltello a serramanico.

I carabinieri di Cagliari, in concomitanza dell’arresto dei giovani, hanno trovato a casa del ventenne altri 21 grammi di marijuana, suddivisi in cinque sacchetti di plastica di diverso peso. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. I due, in attesa della convalida prevista per la giornata di domani, sono stati rimessi in libertà.

