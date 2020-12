Il contributo del Comune di Olbia.

Il Comune di Olbia investe sullo sport e dopo aver annunciato alcuni lavori per gli impianti del Fausto Noce ha pubblicato recentemente il bando per l’erogazione di contributi regionali e ordinari per le associazioni dilettantistiche del territorio. I criteri che definiscono gli elementi da considerare ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi spettanti ai sodalizi sportivi dilettantistici sono gli stessi dello scorso anno.

Cambiano, invece, i parametri di assegnazione dei contributi rispetto all’anno scorso per quanto attiene i maggiori punteggi assegnati alle gare effettuate sia sul territorio comunale che su quello provinciale, poiché queste gare, anche a causa della pandemia, hanno rappresentato il maggiore numero delle attività a cui hanno potuto partecipare

le associazioni sportive.

L’assegnazione dei punteggi sono da computarsi sulla base del numero di atleti tesserati residenti a Olbia, del numero di anni di affiliazione e dell’attività svolta dal richiedente nell’anno di riferimento del contributo; numero di gare alle quali ha partecipato in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale; numero di eventi sportivi di rilevanza locale, regionale, nazionale, internazionale, organizzati nell’ambito del territorio del Comune di Olbia, e riconosciuti dall’organismo sportivo di appartenenza.

Il contributo si concretizza nella sola erogazione di denaro e verrà assegnato come rimborso delle spese correnti sostenute dalle società sportive, polisportive e associazioni sportive dilettantistiche, per le attività svolte dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.







(Visited 58 times, 58 visits today)