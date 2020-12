I controlli dei carabinieri.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Olbia, nella mattinata di ieri, hanno arrestato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti .

I militari della sezione operativa hanno arrestato in flagranza un giovane olbiese di 29 anni mentre cedeva, nella zona di via Barcellona. un 14,5 grammi di marijuana contenuto in un involucro di nylon all’acquirente, un 50enne del posto.

La perquisizione presso il domicilio del ragazzo, già noto alle forze di polizia, ha permesso di rinvenire altri 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. il tutto è stato debitamente sottoposto a sequestro.

Per il 29enne è stato convalidato l’arresto nella giornata odierna, mentre all’acquirente è stata contestata una sanzione amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.

