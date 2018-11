Disperso un uomo che cercava funghi: ricerche senza sosta

Disperso un uomo di 76anni.

Dalle 13.00 di ieri si ricerca un 76enne disperso in località Is Cannoneris, zona punta Sa Mina, Comune di Domus de Maria. L’uomo uscito per cercare funghi non è più rientrato a casa. E’ stato dato l’allarme e le ricerche sono iniziate subito.

Per tutta la notte e adesso stanno lavorando oltre agli 11 tecnici del Soccorso Alpino anche i vigili del fuoco, gli agenti del Corpo Forestale Vigilanza Ambientale, i barracelli di Pula e i Carabinieri di Domus de Maria. In giornata potrebbe essere utilizzato anche l’elicottero.

