Maxi evasione da oltre un milione e 400mila euro scoperta dalla finanza

Il controllo.

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle nuoresi hanno effettuato una verifica fiscale nei confronti di un’impresa, operante nel settore della distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e in quello della distribuzione di carburanti per autotrazione, risultata “evasore totale” per l’anno d’imposta 2016.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Nuoro, all’esito di una complessa attività di ricostruzione della posizione fiscale dell’azienda, hanno constatato l’omessa presentazione della dichiarazione e il conseguente recupero a tassazione di un imponibile pari a oltre 1.400.000 euro.

L’operazione rientra nel quadro di intensificazione delle attività di polizia economico-finanziaria disposte dal Comando Provinciale barbaricino e finalizzate all’emersione delle imprese e dei professionisti del territorio che operano in regime di totale o parziale evasione fiscale.

