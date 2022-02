Tre giorni in Piemonte, cosa non perdersi

Le restrizioni, dopo due anni di limitazioni piuttosto significative, stanno progressivamente diminuendo, consentendoci, finalmente, una maggiore mobilità. La voglia di viaggiare, conoscere nuovi posti, vivere momenti belli e rilassanti in compagnia dei propri affetti più cari, è più che mai viva e vegeta nell’animo dei cittadini italiani, storicamente molto attenti nella scelta dei luoghi dove trascorrere le proprie vacanze, lunghe o corte che siano.

La ripresa del settore turistico, in base ai dati relativi alle prime settimane del 2022, è piuttosto vigorosa. E in alcune regioni è in corso da diversi mesi, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria. Tra queste spicca il Piemonte, che, quest’estate, in alcune zone ha fatto registrare lo stesso numero di presenze dell’epoca pre-pandemica, nonostante l’assenza dei turisti provenienti oltreoceano.

Torino, tappa obbligatorio di un fine settimana piemontese

D’altro canto, questa zona del nostro paese offre un ampio ventaglio di opportunità alle esigenze della maggior parte delle persone: mare a parte, il Piemonte è in grado di appagare il “palato” anche dei turisti più pignoli. In questa regione è possibile trascorrere un weekend davvero unico, partendo, per quanto ovvio, dal capoluogo: Torino.

Prima capitale del Regno d’Italia, questa città è diventata ancor più attraente nel corso degli ultimi quindici anni, grazie anche ai forti investimenti avvenuti in concomitanza con l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2006 che hanno reso ancor più bello, vivibile e godibile il capoluogo piemontese. Una giornata in quel di Torino, quindi, è una tappa obbligatoria per chi decide di trascorrere un fine settimana in zona piemontese.

Il simbolo della città, meta prediletta dei turisti provenienti da ogni angolo del mondo, è certamente la Mole Antonelliana, dove, tramite l’ascensore panoramico, è possibile raggiungere il piccolo tempio e godere di una vista a dir poco splendida sulla città. In questo luogo, inoltre, è possibile visitare il Museo Nazionale del Cinema, vera e propria chicca per gli amanti del genere.

Oltre alla Mole, è consigliata una visita a tutte le beltà presenti nel centro storico cittadino, uno dei più attraenti del nostro paese, con alcune piazze, come Vittorio Veneto o San Carlo, davvero incantevoli. Al calar della sera, è possibile chiudere la giornata torinese in uno dei tanti locali alla moda presenti nelle vie della città, gustando le bontà della cucina torinese e, in senso lato, piemontese.

Enogastronomia e montagna, punti di forza dell’offerta turistica piemontese

Ed è proprio l’enogastronomia un altro indubbio punto di forza attrattivo del Piemonte, con la presenza di alcune zone rinomate in tutto il mondo per le prelibatezze culinarie. Stiamo parlando, ad esempio, della zona della Langhe, dove si può trascorrere il secondo giorno del week end di vacanza piemontese.

La cucina di questa parte della regione, è in grado di sfornare delle autentiche Perle gastronomicherare e gustose, che sono state inserite nei beni UNESCO. D’altro canto, queste terre sono in grado di regalare, al pari delle vicine Monferrato e Roero, dei vini di grandissimo pregio, oltre a nocciole e tartufi che richiamano migliaia di visitatori, annualmente, da ogni angolo del mondo

Dopo aver trascorso una giornata gustando le pietanze della zona delle Langhe, è consigliabile trascorrere l’ultima giornata cercando di “smaltire” l’abbuffata del giorno precedente. E le montagne presenti nella regione sono, in tal senso, un luogo estremamente funzionale per svolgere questa funzione.

La zona del Sestriere, che offre gli impianti sciistici più avanzati e moderni del nostro paese, è una tappa imperdibile per chi adora chiudere il week end piemontese con un po’ di sano e rilassante movimento, godendo di un panorama inimitabile, respirando l’aria salubre delle zone d’alta montagna.