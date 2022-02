Le indagini a Olbia.

Secondo le prime informazioni, un uomo di 31 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è stato trovato morto in via Gabriele D’Annunzio, poco prima delle 5. Si è pensato ad un accoltellamento finito in tragedia, ma le indagini di queste ore stanno facendo propendere per un estremo gesto.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, ma non hanno potuto fa altro che constatare il decesso. Sul corpo è stata disposta l’autopsia.