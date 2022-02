I lavori per il nuovo polo commerciale di Olbia.

Nell’area del nuovo polo commerciale di Olbia spunta il primo capannone. Il prefabbricato, che sorge nella zona di Sa Minda Noa, è quasi finito.

Potrebbe trattarsi della nuova sede dell’Eurospin, che si sposterà dalla Basa per inserirsi, poco distante, in via Mosca, dove sta sorgendo il nuovo centro commerciale. Lo rivelano alcuni annunci di lavoro che stanno comparendo su differenti siti, a caccia di nuovi addetti vendita. Accanto al nuovo supermercato, sorgerà anche un nuovo Mc Donalds, il terzo in città, attualmente in cerca di nuovo personale.