Vacanze in Sardegna per vip e calciatori, tra selfie e voglia di relax

Le vacanze dei vip in Sardegna.

Arriva l’estate e con essa i vip, che proprio non riescono a resistere al richiamo dell’isola. Da Claudio Marchisio a Nicolò Zaniolo, da Marracash a Elenoire Casalegno, i volti noti iniziano ad arrivare nelle spiagge del nord Sardegna, con foto e didascalie che rimarcano la loro presenza.

In questi giorni l’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio si è goduto la spiaggia di San Teodoro, girando poi i paesi dell’interno. Per la gioia dei più piccoli, che hanno immortalato il loro idolo con innumerevoli selfie. Sul fronte calcistico ha scelto la Sardegna anche Nicolò Zaniolo, fantasista della Roma. Il giovane si è unito al figlio Tommaso e alla ex compagna, Sara Scaperrotta, influencer di moda.

Non è passata inosservata anche la presenza di Marracash, che si è concesso una pausa di relax insieme all’amico Salmo, tra le acque di Golfo Aranci e della Costa Smeralda. Vacanza a Stintino, infine, per la conduttrice televisiva Elenoire Casalegno, che ha rilanciato la sua presenza alla Pelosa con una frase, “un’estate al mare“, che lascia intravedere la possibilità di una stagione prolungata.