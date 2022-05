Vandali a Calangianus.

Vandali in azione a Calangianus, che si accaniscono sulla segnaletica stradale. Alcuni ignoti hanno buttato giù il cartello che segnala la località Stazzu Lu Rustu. A segnalarlo il sindaco Fabio Albieri, che ha condannato l’episodio.

Il primo cittadino ha annunciato che prenderà provvedimenti per tutelare gli arredi del paese e punire i responsabili. “Considerato che qualcuno non ha rispetto del lavoro dell’amministrazione e soprattutto dei soldi dei cittadini – dichiara -, installeremo telecamere trappola per identificare questi maleducati incivili e ne faremo i conti”.