La grande vela a Puntaldia.

Puntaldia sarà teatro della grande vela internazionale con due appuntamenti imperdibili in questo settembre. Dal 12 al 16 settembre si assegnerà il titolo europeo della classe ClubSwan 36. Successivamente, dal 19 al 24 il titolo di campione europeo della classe 69F, le cosìdette “barche volanti”.

La classe ClubSwan 36.

Il prestigioso mondo ClubSwan Racing giunge per la prima volta a Puntaldia. La località è stata scelta per la disputa del ClubSwan 36 Europeans, uno dei più importanti appuntamenti della stagione agonistica 2023 nel mondo one design.

La classe 69F.

Le spettacolari imbarcazioni volanti della classe 69F, tornano dopo il successo dei Grand Prix disputati lo scorso anno su questo stesso campo di regata. Per la prima volta nella storia di questa giovane ed avveniristica classe foiling one design, viene messo in palio proprio a Puntaldia.

L’impegno della marina di Puntaldia.

L’intenso programma di eventi sportivi e collaterali previsti in occasione di queste regate conferma l’impegno e la visione della marina di Puntaldia, tesa a portare sempre più al centro uno sport come la vela agonistica in questa porzione di Sardegna. Un percorso iniziato da pochi anni che continua a segnare una parabola ascendente, in termini di qualità e numero di competizioni internazionali che scelgono di essere ospitate a Puntaldia.

“Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro mare ancora una volta eventi sportivi e regate internazionali così importanti – ha affermato Rita Deretta, sindaco comune di San Teodoro -, eventi che testimoniano la bellezza del nostro territorio. La visione del Comune di San Teodoro verso un turismo di qualità, di cui lo sport della vela agonistica e internazionale è un veicolo efficace anche per ampliare la stagione. Questa amministrazione sostiene le iniziative della marina di Puntaldia”, spiega il sindaco.

“La marina si adopera da alcuni anni in maniera fattiva e con una crescita costante. Contribuisce a sviluppare questa visione, mediante l’organizzazione di eventi velici. Ne beneficiano il nostro comune e l’intera regione, in termini di immagine, promozione e indotto”.