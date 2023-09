Il cane che succhia il latte dalle mammelle della mucca, è successo in Sardegna.

Un cane ha succhiato il latte dalle mammelle di una mucca, ed è successo in Sardegna. Non è una barzelletta e nemmeno l’improbabile trama di un racconto fantasy.

Siamo a Baunei, sulla costa orientale sarda, teatro di spettacoli che la natura sembra riservare soltanto alla Sardegna. Il noto attivista – amante della natura di La Maddalena Giampiero Carcangiu, si trova nei pressi di Baunei e si imbatte nell’improbabile, sorprendente scena.

E’ proprio quello che sembra. Un cane “succhia” le mammelle di una mucca per ottenerne del latte. Difficile immaginare un altro “scopo”. Fortunatamente Carcangiu ha fissato la scena in un breve video. L’ambientazione è idilliaca, la natura incontaminata circonda la scena, i due protagonisti, la mucca immobile ma con un aspetto rilassato e materno, e il cane che con un movimento delicatissimo delle mandibole ne comprime i capezzoli, non sembrano affatto a disagio. Sembrano quasi mamma e figlio. L’armonia della situazione rende il video, da principio surreale, quasi “normale”.

Si sa, ovviamente i cani non sanno “succhiare”, nel senso comune del termine. Ma è possibile che con quella tecnica, reminiscenza dell’allattamento in tenera età, il cane sia riuscito effettivamente ad ottenere qualche goccia di latte dalla mucca.

Il breve filmato è diventato virale, rapidamente, in tutta Italia, tra social network e telefonini. E dunque, per chi non lo sapesse, è successo in Sardegna, una regione dove la natura ci dà lezioni di insolita armonia tutti i giorni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui