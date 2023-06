Squalo in riva al mare, paura e curiosità tra i bagnanti – VIDEO

La bellezza della verdesca fotografata a Torre delle Stelle.

“Aiuto uno squalo!”. Ma l’esemplare bellissimo fotografato dai bagnanti a Torre delle Stelle non è altro che un’innocua verdesca, ovvero tra le specie meno pericolose per l’uomo. Sull’animale, infatti, sono stati segnalati soltanto 13 attacchi dal 1580 al 2013.

La presenza della verdesca avvistata ieri ha suscitato certamente paura, ma anche tanta curiosità e i bagnanti si sono lasciati andare a video e fotografie. In uno di questi si vede lo squalo avvicinarsi con tutta calma in riva al mare, privo di persone in acqua, che per la paura sono usciti. I bagnanti che hanno assistito alla scena sono rimasti sorpresi e affascinati, soprattutto i primi turisti che si sono concessi la prima vacanza in Sardegna. Loro hanno potuto godere di un evento che non si può vedere tutti i giorni, poiché gli squali difficilmente si avvicinano alla riva.

