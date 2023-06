Olbia trionfa al trofeo mondiale di Taekwondo, tre argenti per i ragazzi

Medaglie d’argento ai ragazzi del Taekwondo di Olbia.

Piovono medaglie d’argento per i ragazzi del Taekwondo di Olbia. Dal 9 al 13 giugno a Roma presso il Foro Italico si è svolto il trofeo di Taekwondo internazionale Kim e Liu ed Olympic Dream Cup – Coppa Italia, gara organizzata dalla Federazione Italiana Taekwondo. La competizione Kim e Liu era aperta a tutte le categorie maschili e femminili dai 6 agli 11 anni e si è svolta dal 9 al 11 giugno.

Nella specialità delle forme “Poomsae” ha partecipato l’atleta Soddu Elia 9 anni, nonostante l’alto numero dei partecipanti “26 atleti in categoria” Elia é riuscito a conquistare la medaglia di argento, anche nella categoria delle forme Freestyle l’atleta Topala Edoardo 10 anni ha conquistato la medaglia di argento qualificandosi secondo.

Il 12 e 13 giugno erano riservati alla specialità combattimento e al Olympic Dream Cup – Coppa Italia, rappresentanti per il Centro Taekwondo Olbia l’atleta Mameli Gioele nella categoria -73kg juniores, Gioele si e qualificato per la finale battendo nettamente i suoi avversari ai quarti e in semifinale conquistando la medaglia di argento perdendo però la finale contro il campione del mondo A. Mangione.

Nella categoria +80kg seniores ha combattuto l’atleta Fabrizio Spanu, purtroppo Fabrizio si è preso una distorsione al piede sinistro ed il medico di gara non gli ha consentito di finire l’incontro. Tutto sommato un weekend positivo per il Centro Taekwondo Olbia con un bottino di tre argenti su quattro atleti partecipanti. Il presidente Nino Spanu ha voluto premiare gli atleti con una coppa!

