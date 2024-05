Francesco Spano si qualifica per le finali nazionali di Judo categoria Esordienti che si svolgeranno a Olbia.

Francesco Spano, giovane atleta del club Kan Judo Olbia, dopo essere diventato recentemente campione regionale 2024 nella categoria Under 16 – 66kg, nei giorni scorsi ha partecipato a una gara del campionato regionale che si è svolta a Ruinas, conquistando i punti necessari per la qualificazione alla fasi nazionali di categoria e alla finale nazionale della categoria Esordienti B.

Un’esperienza indimenticabile per Spano, le finali nazionali di Judo si svolgeranno a Olbia.

Spano avrà anche l’onore di fare da padrone di casa, dato che la fase finale dei campionati italiani esordienti B si svolgerà proprio a Olbia, i prossimi 25 e 26 maggio 2024. Un onore, ma anche una tappa molto importante per la formazione dell’atleta, in cui Spano si impegnerà particolarmente.

“Sono molto contento di poter disputare la gara nella mia città – commenta il giovanissimo Francesco Spano – dove posso contare sulla presenza e l’appoggio del mio maestro, dei miei compagni e dei miei parenti. Ma spero anche di gente che non mi conosce personalmente, ma che ha piacere di vedere una bella gara nazionale di uno sport nobile come il Judo. Cercherò di impegnarmi il più possibile perché è una gara importante e difficile. Ci saranno avversari preparati e motivati come me, e darò il massimo”.

“Per raggiungere questo obiettivo – spiega il giovane judoka -, ha influito su di me soprattutto il mio maestro Angelo Calvisi cintura nera 5′ dan con la preparazione quotidiana. Importantissimi anche i miei compagni di squadra, con cui mi alleno ogni giorno nella palestra Kan Judo Olbia. E’ grazie a loro che riesco a perfezionare la tecnica in allenamento. Fondamentale anche mia madre, per l’appoggio e per la presenza in ogni gara regionale e nazionale”.

Un’ altra promessa sfornata dal Kan Judo Olbia.

Francesco è solo uno dei tanti giovani talenti formati nel Kan Judo Olbia dal maestro Angelo Calvisi e dai suoi collaboratori. Tra questi anche il giovanissimo Riccardo Morittu, categoria 42kg, che ha partecipato alla gara di Ruinas senza successo: dopo aver vinto un incontro mostrando ottime doti tecniche, ha subito l’eliminazione nei successivi combattimenti con avversari più esperti.

