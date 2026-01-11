Il silenzio del gigante: viaggio tra i resti della Base Nato sul Limbara

Viaggio nella base Nato sul Limbara

Sulla vetta del Monte Limbara c’è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato al 1993: è l’ex base radio Usaf Nato. Un tempo nodo nevralgico della rete di comunicazioni Ace High, che collegava l’Europa dalla Norvegia alla Turchia durante i decenni sospesi della Guerra Fredda. Oggi, quel che resta della stazione radio di Tempio Pausania non è solo un complesso di edifici industriali, ma un vero e proprio monumento di archeologia militare contemporanea.

Fondata negli anni ’60, la base di Monte Limbara non era un presidio di armi, ma di parole e segnali. Grazie alla sua altitudine (oltre 1.300 metri), fungeva da ripetitore strategico per le comunicazioni americane e alleate nel cuore del Mediterraneo.

Le grandi antenne a parabola, ancora visibili contro il blu del cielo sardo, utilizzavano la tecnologia Troposcatter (diffusione troposferica), permettendo ai segnali radio di rimbalzare negli strati alti dell’atmosfera per coprire distanze immense, ben oltre l’orizzonte.

L’abbandono attuale

Entrare oggi nel perimetro della base — sebbene l’area rimanga formalmente interdetta per ragioni di sicurezza — è un’esperienza che unisce il fascino dell’esplorazione urbana alla nostalgia storica. Le imponenti antenne a pannello dominano ancora il paesaggio, simili a antiche vele d’acciaio ormai immobili. All’interno dei capannoni si trovano i resti dei grandi generatori diesel, motori imponenti che garantivano l’energia necessaria a mantenere il sito operativo 24 ore su 24, anche in caso di isolamento.

Dalla sua dismissione nel 1993, la gestione del sito è passata alla Regione Sardegna. Sebbene il degrado strutturale sia evidente e la natura stia lentamente reclamando i suoi spazi — con arbusti che crescono tra le crepe del piazzale — la base continua a esercitare un richiamo magnetico.

Non si tratta di un atto di accusa verso il tempo o le istituzioni, quanto piuttosto della naturale parabola di una struttura nata per un’epoca che non esiste più. Oggi, il sito è una meta silenziosa per escursionisti, fotografi e appassionati di storia, offrendo uno dei panorami più spettacolari dell’intera isola: una vista che spazia dalle coste della Corsica fino alle bocche di Bonifacio.

La base Nato di Tempio Pausania resta un monito silenzioso di un passato globale vissuto tra le vette sarde. Mentre il vento fischia ancora tra i tralicci delle antenne, il “gigante del Limbara” continua a raccontare la sua storia a chiunque sia disposto a salire fin quassù per ascoltarla.

