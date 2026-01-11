Lutto alla Lega Navale di Olbia, addio allo storico socio Rino

La Lega navale di Olbia saluta Marzio Fabbri, noto Rino

“La Lega Navale di Olbia si stringe con affetto attorno alla famiglia di Marzio Fabbri, per tutti Rino, storico socio”. Così gli storici compagni di mare salutano la sua scomparsa a 87 anni.

“Rino era una persona dal grande cuore e dai valori profondi, dall’innata simpatia e con la battuta sempre pronta. Una di quelle presenze che non fanno rumore, ma restano nel cuore. Che hanno costruito pezzi di comunità, giorno dopo giorno, lasciando un segno umano prima ancora che associativo. Ad Alessio con Piera, a Marzio, Renata e ai parenti tutti va il nostro più sincero cordoglio. Buon vento per il tuo ultimo viaggio, Rino“.

