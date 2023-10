Il sindaco di La Maddalena annuncia: “Via il geomag da piazza Umberto I”

“Finalmente. Il geomag di piazza Umberto I può essere messo nel cassetto dei ricordi”, annuncia il sindaco di La Maddalena. Il riferimento è alle costruzioni magnetiche che son state tanto di moda. Ora non lo sono più e non era più affascinante neanche l’opera a pochi passi dall’ex Ammiragliato. Da anni quell’installazione realizzata con tubi nascondeva il busto di Anita Garibaldi e il Palco della musica. Quest’ultimo è appena stato restaurato e adesso è stato anche “liberato” da questo vicino in stato di abbandono. Sotto quella ferraglia prima c’erano degli attrezzi con giochi scientifici ma, malconci, erano già stati smantellati.

“Per adesso rimarrà solo la scalinata, via la ferraglia e le colonne (che valuteremo come riutilizzare) – annuncia Fabio Lai -, per dare più visibilità al Monumento di Anita e al Palco della musica appena restaurato. Anche di questo se ne è parlato a lungo! Lo abbiamo fatto”. In quell’area di piazza Comando di recente è stata inaugurata anche la grande statua di un leone, simbolo della città di La Maddalena.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui