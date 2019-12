La disavventura al Villaggio di Natale a Milano.

Ormai quello del Villaggio di Natale di Milano sta diventando un caso nazionale. Un flop pauroso che potrebbe portare ad una class action davanti dal Codacons. E i delusi, richiamati dal rombo della pubblicità e che hanno deciso di fare i bagagli e salire su un aereo pur di far contenti i propri figli, si sono registrati anche a Olbia.

Ma procediamo con ordine. Ai primi di dicembre, dopo una campagna pubblicitaria che lo presentava come un parco a tema da sogno, ha aperto i battenti all’ippodromo di Milano il Villaggio di Natale. Attirati dalla promessa di vivere la magia del Natale come se si fosse in Lapponia con Santa Claus, sono stati subito migliaia i visitatori accorsi da tutta Italia.

Così è stato anche per Linda, di Olbia, che si è recata a Milano nel weekend di apertura del parco, insieme al marito e alla loro figlioletta di 3 anni. Ma quello che hanno vissuto, più che un sogno di Natale è stato un incubo fatto di estenuanti file che portavano ad attrazioni inconsistenti, ad un villaggio in stile scandinavo che di natalizio aveva poco e con pochi divertimenti per i bambini che, di quel villaggio a tema, avrebbero dovuto essere i protagonisti.

Una vera e propria delusione che alla famiglia di Linda è costato circa 300 euro, considerando anche il viaggio dall’aeroporto di Olbia. Ma che, a chi non è fortunata come lei che a Milano ha dei parenti che la ospita, proveniendo dalla Sardegna, potrebbe venire a costare ben altre cifre di cui i 16 euro del biglietto base sono solo l’inizio.

“Quando siamo usciti dal parco, dopo ore di fila per poi visitare le attrazioni in circa 15 minuti, fuori c’era già la fila di persone che protestavano e chiedevano il rimborso del biglietto – ha raccontato Linda – Una delusione totale in cui niente di quello che veniva promesso dalla super campagna pubblicitaria si è realizzato, a partire dall’atmosfera di Natale assolutamente inesistente”.

(Visited 397 times, 402 visits today)