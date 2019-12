Il caffè sospeso a La Maddalena.

In giro per l’Italia, dal primo dicembre al 6 gennaio, la Onlus Dynamo Camp ripropone, come ormai da qualche anno, l’antica pratica napoletana del “caffè sospeso”. Si usava nei bar di Napoli, quando una persona era particolarmente felice perché aveva qualcosa da festeggiare oppure perché aveva iniziato bene la giornata, beveva un caffè e ne pagava due, per chi sarebbe venuto dopo e non poteva pagarselo.

Per tutto il mese di dicembre e per la prima settimana di gennaio anche tanti bambini ammalati potranno godere di un simbolico “caffè offerto” a La Maddalena, grazie alla disponibilità dei titolari del Chocolat Cafè Marco e Stefania.

Chiunque potrà lasciare un’offerta nel Salvadynaio, dopo aver gustato un caffè o una delle altre mille specialità del salotto di Via Magnaghi. In cambio si riceverà un sorriso e la certezza che ogni piccola e grande offerta, permetterà ad un bambino disabile di godere della terapia ricreativa e di una vacanza gratuita per lui e per la sua famiglia.

