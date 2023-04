Aglientu dice addio a zio Nicolò Piga, ci ha lasciato a 102 anni

Lutto ad Aglientu per la scomparsa di Nicolò Piga.

La cittadina di Aglientu è in lutto per la perdita dell’amato Nicolò Piga, scomparso all’età di 102 anni. Nato il 10 dicembre del lontano 1920, l’anziano è stato un punto di riferimento per moltissime persone, grazie alla sua saggezza e al suo carattere gentile. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità locale, che lo ricorderà per sempre come un uomo rispettato e ammirato.

Durante gli ultimi giorni della sua vita, Nicolò è stato assistito con amore e dedizione dal figlio Francesco e dalla nuora Marilena, dimostrando ancora una volta quanto fosse fortunato ad avere una famiglia così premurosa al suo fianco. I funerali si terranno venerdì mattina alle ore 10 nella chiesa di San Francesco d’Assisi, partendo dalla casa di riposo dove Nicolò ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Sarà un’occasione per salutare l’uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella mente e nel cuore di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo.

