Violento incendio a San Teodoro, danni ingenti: cosa è successo

Il violento incendio nelle campagne di San Teodoro.

Dopo il violento incendio che ha colpito le campagne di San Teodoro, la situazione sembra essersi stabilizzata.

Nella giornata di ieri, il personale della stazione del Corpo Forestale di Siniscola ha presieduto le operazioni di spegnimento, ricevendo il prezioso supporto del personale Gauf di Nuoro e dell’equipaggio dell’elicottero proveniente dalla base del Cfva di Alà dei Sardi. Inoltre, sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di San Teodoro, una squadra della compagnia barracellare di San Teodoro e una squadra dei vigili del fuoco di Siniscola.

Come misura precauzionale, circa 15 abitazioni sono state evacuate a causa della presenza di fumo, e una macchina operatrice cingolata ha riportato danni. L’incendio ha devastato una superficie di circa 3 ettari di pascoli spogli.

Nonostante i danni e l’evacuazione temporanea, avvenuta in località “Cant.ra S. Teodoro” ora la situazione sembra essersi normalizzata. Il coordinamento delle squadre di emergenza e il rapido intervento hanno contribuito a contenere l’incendio e a ridurre il pericolo per le persone e le abitazioni circostanti. Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione per prevenire eventuali ripercussioni e garantire la sicurezza della comunità locale.

