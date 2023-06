Il bando per le spiagge di pubblica utilità di Arzachena.

Le spiagge di La Conia sud e La Pitrizza centro sono state individuate dal Comune di Arzachena per assolvere funzioni di pubblica utilità e di sviluppo delle attività di inclusione sociale. Da oggi, le associazioni sportive, o senza scopo di lucro, possono partecipare alla manifestazione di interesse pubblicata all’albo pretorio con cui l’Ente potrà affidare in gestione il servizio per la stagione estiva. La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi una delibera in cui ribadisce lafunzione basilare rivestita dai due litorali per la comunità, affinché siano di facile accesso e fruibili liberamente.

“Invitiamo le associazioni a inviare la propria candidatura entro il 10 luglio per la gestione delle due aree demaniali di La Conia e La Pitrizza, su cui vogliamo garantire la libera fruizione a persone con disabilità e a tutti coloro che necessitano di un facile accesso alla spiaggia – afferma Alessandro Malu, assessore al Demanio -. Il litorale di La Conia è dotato di servizi con parcheggi gratuiti adiacenti l’arenile, la vicinanza di locali commerciali e abitazioni, ed è da sempre il luogo ideale per la balneazione da parte di scolaresche, persone con disabilità o difficoltà motorie, o per l’allestimento di attività all’aperto da parte di associazioni di volontariato al fine di perseguire obiettivi di inclusione sociale”.

