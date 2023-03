L’incidente stradale a Olbia.

Violento incidente stradale, nella notte, a Olbia. Per cause in fase di accertamento, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo impattando contro il muro di un abitazione, per poi finire la corsa al centro della strada, in via Gabriele D’Annunzio.

Il passeggero, un ragazzo, è stato trasportato all’ospedale di Olbia per accertamenti mentre per l’autista non sono state necessarie le cure mediche. Sul posto, poco dopo le 22, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale Distaccamento, che hanno messo in sicurezza l’area e bonificato la zona. Presenti anche gli uomini della polizia stradale per i rilievi di legge.

