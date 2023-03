L’incendio di due auto a Olbia.

Auto in fiamme, nella notte, in via del Melograno a Olbia. Per cause in fase di accertamento, due auto in sosta sono state divorate dalle fiamme. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 2 del mattino.

Nonostante il tempestivo arrivo della squadra dei vigili del fuoco, entrambi i veicoli hanno riportato danni ingenti. Una piccola utilitaria è stata completamente distrutta mentre un suv ha subito danni nella parte anteriore e all’interno dell’abitacolo.

Sulle cause non si esclude nessuna ipotesi. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Olbia, che hanno consentito le operazioni di spegnimento nella massima sicurezza.

