Meloni ha preso più voti, ma Comandini ha più delegati

Piero Comandini è (forse) il nuovo segretario del Pd in Sardegna, sconfitto al fotofinish il gallurese Giuseppe Meloni. C’è ancora la possibilità che sia proprio la Gallura a ribaltare il risultato, dove la distribuzione dei delegati è incerta tra 13-0 o 12-1 a favore di Meloni. Lo spoglio di domenica sera aveva premiato Meloni, come numero di preferenze, ma lo sfidante era in vantaggio come numero di delegati al congresso. Erano rimaste in sospeso le schede di due seggi di Quartu. Gli scrutatori avevano bloccato lo spoglio, denunciando la presenza di elettori di centrodestra che stavano “inquinando” il voto.

Martedì in tarda serata la commissione regionale per il congresso ha scrutinato le schede quartesi dove è emerso che Meloni ha vinto col 60% di preferenze, ma non abbastanza per ribaltare il risultato sul numero totale di delegati. La stima finale è di 66 delegati per Comandini e 64 per Meloni. E sono i delegati che al congresso devono formalizzare la nomina del segretario. Ma se in Gallura Meloni conquista tutti i seggi si arriva a 65 pari e a quel punto spetta a lui la vittoria. Ma ci sono da rifare tutti i conti, vista la differenza minima. Inizialmente il segretario in pectore avrebbe dovuto raggiungere la sede del Pd, ma ha prevalso la prudenza e ha rimandato le conclusioni finali. Perché, visto ciò che è successo nelle ultime 48 ore, non si possono escludere ulteriori sorprese.

