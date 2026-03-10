Violento incidente sulla strada Olbia – Golfo Aranci

L’incidente sulla strada Olbia-Golfo Aranci.
Un’auto ha perso il controllo lungo la strada panoramica in direzione di Golfo Aranci, provocando un incidente senza conseguenze per le persone a bordo. L’automobile, uscita dalla carreggiata, ha impattato contro un ostacolo fisso lungo il percorso.
- LEGGI ANCHE:
Le circostanze indicano che non si registrano feriti, mentre la dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia locale per chiarire le cause dell’uscita di strada. Il traffico ha subito rallentamenti temporanei in corrispondenza del luogo dell’urto, con i mezzi di soccorso presenti per garantire la sicurezza e rimuovere il veicolo danneggiato.