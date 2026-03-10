La solidarietà dell’Asl Gallura.

In seguito all’aggressione che si è verificata nel Poliambulatorio di Arzachena, è giunta immediata reazione da parte della Direzione Aziendale della Asl, che ha voluto manifestare solidarietà e vicinanza alla dipendente coinvolta.

“È un fatto inaccettabile. Oltre alla dipendente viene colpita emotivamente l’intera comunità professionale che ogni giorno opera con impegno e responsabilità al servizio dei cittadini. La Direzione Aziendale condanna con fermezza ogni forma di violenza e intimidazione nei confronti dei lavoratori. Gli episodi di aggressione verbale e fisica non possono e non devono trovare spazio nelle strutture sanitarie, in rispetto di chi si adopera per dare servizi all’utenza e di chi accede per ricevere assistenza”, afferma l’Asl Gallura in una nota.

