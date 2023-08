Violento incidente stradale alle porte di Olbia, ci sono feriti

L’incidente stradale a Olbia.

Questa mattina, intorno alle 7:30, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale 73, che ha coinvolto due auto in uno scontro frontale.

I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre l’autista di una delle vetture dall’abitacolo utilizzando attrezzi come cesoie e divaricatore. Nel frattempo, hanno assistito il personale del servizio sanitario 118 per stabilizzare gli altri due passeggeri presenti nella seconda auto.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche l’elisoccorso, i carabinieri e la polizia locale. A causa dell’incidente, la strada è stata chiusa al traffico veicolare. In totale, tre persone sono state trasportate all’ospedale San Giovanni Paolo II di Olbia per ricevere le cure necessarie.

