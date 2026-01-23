Un uomo di Olbia è accusato di violenza sessuale e maltrattamenti.

Una donna a Olbia sarebbe stata oggetto di violenza sessuale e maltrattamenti da parte del suo ex, ora in carcere con accuse gravissime. Stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, un 43enne, anni residente in una frazione olbiese, è stato arrestato dopo un’indagine che ha portato alla luce anni di violenze subite dalla convivente, spesso avvenute in presenza dei figli minori della coppia.

Il clima di abusi sarebbe iniziato oltre dieci anni fa, alimentato frequentemente dall’abuso di alcol da parte dell’indagato. La vittima era costretta a vivere in uno stato di isolamento e dipendenza economica poiché l’uomo le impediva di lavorare. Per tale motivo, la donna era rimasta nella stessa abitazione anche dopo la separazione, situazione che avrebbe favorito ulteriori gravi abusi e minacce di morte. L’uomo infatti, secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, le diceva: “Ti faccio a pezzi”.

Le indagini coordinate dalla Procura hanno evidenziato anche numerosi episodi di violenza sessuale che si sarebbero verificati proprio dopo la fine della relazione sentimentale. L’indagato, per il quale i giudici hanno ravvisato gravi indizi di colpevolezza e la necessità della misura detentiva, affronterà a breve l’interrogatorio davanti al magistrato per rispondere delle accuse contestate.

